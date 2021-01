Avião choca com balão ao aterrar em Bogotá

JN Hoje às 12:16 Facebook

Um avião da Avianca, que fazia a ligação entre Orlando, nos EUA, e Bogotá, capital da Colômbia, colidiu com aquilo que os meios de comunicação colombianos dizem ser um balão com pirotecnia, na última madrugada.

Cerca da uma hora desta sexta-feira, o avião que fazia a aproximação ao aeroporto El Dorado, em Bogotá, com passageiros a bordo, declarou emergência depois de colidir com o objeto voador.

A aeronave acabou por aterrar sem problemas de maior, tendo parado mal saiu da pista, para que o pessoal do aeroporto retirasse as tiras de plástico que ficaram agarradas à fuselagem, segundo relata o site especializado "The Aviation Herald".

Até ao momento, não se sabe se o balão teria mesmo pirotecnia, mas nas imagens divulgadas percebe-se que teria muitas tiras de plástico penduradas.

Até ao momento, nem a companhia de aviação nem o aeroporto comentaram o incidente.