Avião com 191 passageiros a bordo derrapa na pista e fica partido em dois

Um avião da Air India Express, que fazia a ligação entre o Dubai e o Aeroporto Internacional de Calicut, em Kerala, na Índia, despenhou-se quando aterrava. A aeronave partiu-se em dois pedaços.

De acordo com a imprensa indiana, o avião terá deslizado ao pousar na pista. Vários meios de emergência estão no local e as operações de resgate estão a decorrer. O acidente ocorreu por volta das 19 horas locais (14 horas em Portugal).

A agência Reuters avança que poderá haver pelo menos duas vítimas mortais e 35 feridos. Alguns dos passageiros já terão sido hospitalizados.

O país tem sido atingido por fortes inundações e chuvas, o que poderá indicar a causa do acidente.