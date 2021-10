Avião incendeia-se ao descolar no Texas. Todos os passageiros sobreviveram

JN/Agências Hoje às 18:44 Facebook

Um avião civil que transportava 21 pessoas despenhou-se, esta terça-feira, ao descolar de um aeroporto próximo de Houston (Texas), tendo todos os passageiros e tripulantes conseguido abandonar o aparelho antes de se incendiar, anunciaram fontes oficiais.

Segundo a CNN, o avião, que tentava descolar, não atingiu altitude no final da pista e atravessou a Morton Road, parando no descampado logo ao norte do aeroporto, onde se incendiou.

O acidente aconteceu pouco depois das 10 horas locais (16 horas em Lisboa). O avião, um bimotor McDonnell Douglas, que tinha Boston como destino, ficou quase totalmente destruído pelo incêndio, tal como mostram imagens divulgadas pelos serviços de socorro locais.

"Todos, no avião, os 18 passageiros e três tripulantes, sobreviveram", disse Stephen Woodard, do Departamento de Segurança Pública do Texas, numa conferência de imprensa.

Um dos passageiros ficou ligeiramente ferido, indicou fonte oficial. Os passageiros conseguiram abandonar o aparelho antes de este se incendiar, salientou Tim Gibson, diretor dos serviços de emergência locais. "Eles ficaram atordoados, muito atordoados", acrescentou, destacando que o acidente teve "o melhor desfecho possível".