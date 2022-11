Avião cai em lago na Tanzânia. Pelo menos 26 pessoas resgatadas com vida

JN/Agências Hoje às 09:54, atualizado às 10:31 Facebook

Um avião da companhia aérea tanzaniana Precision Air caiu no Lago Vitória, na região de Kagera, no noroeste do país, com 52 pessoas a bordo, sem que até ao momento haja notícia de vítimas mortais.

O avião, que viajava de Dar es Salaam, a capital comercial da Tanzânia, para Bukoba via Mwanza, caiu no lago pouco antes de tentar aterrar no aeroporto de Bukoba, de acordo com relatórios preliminares das forças de segurança, devido a fortes chuvas e ventos fortes.

Os socorristas, segundo a emissora estatal tanzaniana TBC, ajudados por barcos de pescadores locais, começaram a retirar da água os 49 passageiros e três membros da tripulação do avião modelo ATR 42-500.

Segundo as autoridades, pelo menos 26 pessoas foram resgatadas com vida, enquanto prosseguem os trabalhados de socorro.

A presidente da Tânzania, Samia Suluhu, já está a par do incidente.

"Envio as minhas condolências a todos aqueles que foram afetados por este acidente. Vamos manter a calma enquanto a operação de resgate continua, enquanto pedimos a Deus que nos ajude", disse Suluhu na sua conta do Twitter.