Avião da Air India despenhou-se nos Alpes há 54 anos e ainda hoje são encontrados vestígios

Jornais indianos dos anos 60 foram encontrados nos Alpes, onde há 54 anos um avião da Air India colidiu com a montanha fazendo 117 mortos. Acredita-se que os periódicos serão vestígios da queda do avião.

Cerca de uma dúzia de jornais, incluindo o National Heral e o Economic Times, foram encontrados por Timothee Motti, num glaciar do Monte Branco.

As primeiras páginas dos periódicos encontrados relatam a eleição de Indira Gandhi, a primeira e única primeira-ministra da Índia. "Eles estão a secar agora, mas estão em boas condições" afirmou Mottin, dono de um restaurante local, à AFP.

Thimotee Mottin Foto: Bernard BARRON / AFP

Os jornais serão exibidos no restaurante de Timothee com a restante coleção de itens do acidente que encontrou ao longo dos anos no local onde o avião 101 da Air India se despenhou.

A relíquia mais valiosa do acidente foi encontrada em 2013- uma caixa de esmeraldas, safiras e rubis, com um valor estimado entre 130 mil euros e 246 mil euros.