Avião da DHL saiu da pista, incendiou-se e partiu-se na Costa Rica

Um Boeing 757-27A da DHL Aero Expresso sofreu um acidente num voo entre San Jose, na Costa Rica, e a cidade da Guatemala, na Guatemala.

Cerca de dez minutos após a descolagem do aeroporto de San Jose, os pilotos decidiram voltar ao ponto de partida, tendo permanecido às voltas durante 25 minutos a tentar solucionar a falha hidráulica que, de acordo com as comunicações com a torre de controlo, foi detetada na aeronave, onde seguiam apenas piloto e co-piloto.

Quando ia aterrar novamente em San Jose, o avião saiu da pista, incendiando-se e quebrando-se em pedaços, noticiou a imprensa local.

DHL 00:00 00:00



Várias imagens do momento foram divulgadas nas redes sociais.

Tomas más de cerca del #JOS7216 @CrAereo @CR_Aviation pic.twitter.com/PtFW3e9xtm - En vivo desde SJO (@adsbcr) April 7, 2022

UH: Bomberos atienden aeronave de #DHL, (#Boeing757, HP-2010DAE) tras salirse de pista 07 en el Aeropuerto Juan Santamaría #SJO #CostaRican

Autor desconocido pic.twitter.com/Uets03e1eY - Costa Rica Aviation (@CR_Aviation) April 7, 2022