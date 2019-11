Avião da TAP interrompe descolagem em Bilbau após embater contra águia

Hoje às 16:08 Facebook

Um avião da companhia aérea TAP foi obrigado a interromper a descolagem de um voo após embater contra uma águia, este sábado. Segundo o jornal basco "El Correo", o animal foi absorvido pelo motor, o que obrigou a aeronave a voltar a terra.

O avião da TAP com destino para Lisboa, que transportava cerca de 70 pessoas, foi obrigado a interromper a descolagem após embater contra uma águia a 260 km/h. O alerta foi dado às 12.40 horas. O animal foi absorvido pelo motor, de acordo com o jornal basco, "El Correo".

Os pilotos decidiram agir com precaução e voltaram a aterrar no aeroporto de Bilbau, no norte de Espanha, onde o avião teve de ser reparado.

O corpo do animal ficou de tal maneira despedaçado, que até a aterragem de outra aeronave teve de ser retardada e só aconteceu após a retirada dos restos da águia da pista do aeroporto.

Os embates com aves são considerados perigosos na aviação. O aeroporto de Bilbau tem levado a sério este tipo de acontecimentos, segundo a imprensa local. No ano passado, um avião da companhia aérea espanhola Vueling atingiu um abutre e teve uma paragem de motor. As normas ditam agora que qualquer incidente dite o adiamento do voo.