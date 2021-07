Avião de carga aterra de emergência no oceano Pacífico e tripulação é resgatada

JN/Agências Hoje às 16:18 Facebook

Um avião de carga aterrou esta sexta-feira de emergência no oceano Pacífico, ao largo de Honolulu, Havai (Estados Unidos), anunciaram as autoridades norte-americanas, informando que os dois pilotos do aparelho, as únicas pessoas a bordo, foram resgatados.

Os pilotos do voo 810 da companhia Transair reportaram problemas no motor do avião de carga, um Boeing 737, e estavam a tentar regressar a Honolulu, capital do Havai (estado norte-americano), quando foram forçados a fazer uma aterragem de emergência na água, segundo referiu a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), num comunicado.

Os dois tripulantes seriam resgatados pela guarda costeira norte-americana, de acordo com a mesma nota informativa.

O incidente ocorreu a cerca de três quilómetros do aeroporto de Kalaeloa, noticiou a televisão local Hawaii News Now.

Após o registo da ocorrência, a guarda costeira e os bombeiros de Honolulu foram destacados para o local.

A FAA e a National Transportation Safety Board (organismo federal responsável pela investigação de acidentes no setor dos transportes) vão investigar o caso, segundo a agência norte-americana Associated Press (AP), que acrescentou que, neste momento, não existem mais informações disponíveis sobre o incidente.