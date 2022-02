Avião de combate iraniano cai perto de escola e faz pelo menos três mortos

JN/Agências Hoje às 08:40 Facebook

Pelo menos três pessoas, entre as quais um civil, morreram, esta segunda-feira, na sequência da queda de um avião iraniano de combate perto de uma escola no noroeste do país.

De acordo com a imprensa iraniana, o aparelho militar caiu perto de uma escola na cidade de Tabriz tendo morrido os dois ocupantes do caça de combate e um civil que se deslocava de carro.

As televisões locais transmitiram imagens de bombeiros a apagarem um fogo numa rua em que se vêm destroços de metal e uma parede de um edifício destruída pelo embate.

Os acidentes com aviões militares são frequentes no Irão devido, sobretudo, à antiguidade dos aparelhos adquiridos antes da Revolução Islâmica.

Desde a instauração do regime, em 1979, o Irão deixou de ter acesso à compra de aviões de combate tendo desenvolvido modelos próprios.

Em 2018 ocorreu um outro acidente com um F-5 em que morreu um coronel iraniano perto da cidade de Dezful.

Um ano depois, um MiG-29 (fabrico soviético) despenhou-se nas montanhas de Sabalan no noroeste do Irão.