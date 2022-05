Pequeno avião desaparece do radar após descolar da Croácia em direção à Alemanha

JN/Agências Hoje às 14:36 Facebook

As autoridades da Croácia anunciaram que estão a tentar localizar um pequeno avião que saiu este domingo do radar, depois de descolar da cidade croata de Split.

O avião Cessna 182 desapareceu do radar por volta das 9.25 (8.25 horas em Portugal continental) quando voava em direção da Alemanha, segundo uma declaração da Polícia.

As autoridades enviaram equipas de resgate e estão a revistar a área com drones, acrescentou a polícia, através de um comunicado que não especificava quantas pessoas se encontravam no avião.