Avião incendeia-se ao embater em camião durante descolagem e causa dois mortos

Um avião embateu esta sexta-feira contra um camião dos bombeiros enquanto deslocava no Aeroporto Internacional de Lima, incidente que provocou a morte a dois bombeiros e um incêndio na aeronave, adiantaram várias fontes oficiais.

A Lima Airport Partners (LAP) "lamentou profundamente" a morte de dois membros do corpo de bombeiros daquele aeroporto, após o acidente entre um carro de bombeiros e a aeronave que descolava da capital do Peru rumo a Juliana, cidade do sudeste.

Já a companhia aérea LATAM, que realizava este voo doméstico, confirmou "que nenhum passageiro ou tripulante perdeu a vida", sem no entanto indicar quantas pessoas estavam a bordo.

O Ministério dos Transportes do Peru também confirmou "um acidente na pista do aeroporto Jorge Chávez".

A LAP acrescentou que as suas equipas estavam a prestar "os cuidados necessários a todos os passageiros" que se encontravam bem.

"Também estamos a investigar para determinar as causas do incidente", acrescentou o operador aeroportuário.

Os bombeiros de Lima disseram que o alerta foi dado às 15.25 horas (20.25 horas em Lisboa) e foram mobilizadas quatro ambulâncias e unidades de resgate.

Segundo imagens divulgadas pelos 'media' locais, captadas por testemunhas, o avião, um Airbus A320 segundo os 'sites' de rastreamento de voos, seguia a elevada velocidade para a descolagem quando atingiu um camião.

Com o trem de aterragem danificado, o avião continua pela pista, a bater com o fundo e a asa direita, resultado em grandes faíscas.

Assim que parou, surgiu um denso fumo e a aeronave incendiou-se.

As operações do aeroporto encontra-se suspensas "até novo aviso", explicou a administração.

Em outubro, um avião da LATAM com 48 passageiros a bordo fez uma aterragem de emergência em Asuncion após passar por uma forte tempestade.