Avião militar cai em zona residencial na Rússia

Um avião militar russo caiu numa área residencial da cidade de Yeysk, junto às margens do Mar de Azov, na Rússia, segundo o ministério da Defesa, citado por agências russas.

"No local da queda do Sukhoi 34, no pátio de uma das zonas residenciais, o combustível do avião incendiou-se", informou o ministério. Imagens publicadas nas redes sociais dão conta de um incêndio de grandes dimensões num prédio.

As chamas alastraram a cinco dos nove andares, cobrindo cerca de 2000 m2. De acordo com o ministério, os pilotos conseguiram ejetar-se. O avião estava a fazer um voo de treino.

O governador da região russa de Krasnodar, Benïamin Kontradtiev, informou que "todos os bombeiros e unidades de resgate da região estão ocupados no combate ao fogo".

A cidade de Yeysk está localizada no Mar de Azov, em frente à cidade ucraniana de Mariupol, quase totalmente destruída pelos bombardeamentos nos primeiros meses da ofensiva russa.