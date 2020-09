Avião militar ultrapassou a barreira do som e fez temer uma explosão em Paris

JN/Agências Hoje às 15:10 Facebook

Um avião militar que ultrapassou a barreira do som provocou, esta quarta-feira, o receio de que tivesse ocorrido uma explosão em Paris, já que o barulho foi ouvido em grande parte da capital francesa e arredores.

A polícia de Paris esclareceu rapidamente na rede social Twitter que não se tratou de uma explosão.

"Trata-se de um caça que ultrapassou a barreira do som. Não saturem as linhas de emergência", publicou a policia no Twitter às 12.10 horas (11.10 horas em Portugal continental), logo após o incidente.

O exército especificou que se tratava de um caça Rafale da base aérea de Saint-Dizier, localizada a cerca de 250 quilómetros de Paris.

Numa breve declaração por escrito aos media, o exército indicou que o caça interveio para "oferecer assistência a uma aeronave com a qual o contacto de rádio havia sido perdido".

O Rafale foi autorizado a quebrar a barreira do som, o que ocorreu para "alcançar a aeronave em dificuldade", especificamente no leste de Paris.

Os internautas expressaram no Twitter a sua surpresa com o que ouviram e o medo de um possível ataque.

O barulho do caça chegou ao torneio de ténis de Roland Garros, que decorre na zona oeste da capital, em plena partida entre o alemão Dominik Koepfer e o suíço Stan Wawrinka.