Avião privado cai ao largo da Letónia com ocupantes mortos

Um Cessna 551, que descolou de Jerez, no sul de Espanha, despenhou-se ao largo da costa da Letónia este domingo à noite. O jornal "Bild" avançou que estariam quatro pessoas a bordo, mas esta informação ainda não confirmada. Segundo o "Expresso", quando o avião caiu os ocupantes já estariam sem vida.

O avião, registado na Áustria, descolou do aeroporto de Jerez com destino a Colónia, na Alemanha, às 14.56 horas (13.56 em Portugal Continental).

De acordo com o jornal alemão "Bild" foram apontados problemas de pressão na cabine após a descolagem. A torre de controlo perdeu contacto com a tripulação assim que o avião sobrevoou a Península Ibérica. O avião mudou duas vezes de direção, sobre Paris e Colónia, antes de se dirigir para o mar Báltico, passando perto da ilha sueca de Gotland.

Perante este cenário, foram enviados caças espanhóis, franceses, alemães e dinamarqueses para tentar intercetar a aeronave, mas não conseguiram estabelecer contacto, disse Johan Wahlström do Centro de Salvamento Aéreo e Marítimo Sueco, citado pela agência Reuters. "Eles não conseguiram ver ninguém no cockpit", afirmou.

Às 19.37 começou a perder velocidade e altitude segundo o FlightRadar24.

De acordo com o "Expresso", aeronave caiu quando esgotou o combustível e os tripulantes morreram provavelmente devido a despressurização.

Media reports indicate that OE-FGR was not reachable by air traffic control authorities for some time. Just a few moments ago, we stopped receiving signals from the aircraft. Final altitude received was 2100 ft at -8000fpm descent. https://t.co/iIVNoMNksW pic.twitter.com/EbRUhqCGLm - Flightradar24 (@flightradar24) September 4, 2022

"Soubemos que o avião caiu (no oceano) a noroeste da cidade de Ventspils, na Letónia", disse um porta-voz do serviço de Salvamento da Suécia. "Desapareceu do radar". O número de pessoas a bordo não é certo, mas o jornal alemão "Bild" dá conta de que os passageiros seriam um homem, uma mulher e uma criança, além do piloto.

Um helicóptero da força aérea da Lituânia foi enviado para participar nas operações de resgate. Também a Letónia enviou navios para o local do acidente.