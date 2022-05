Avião que desapareceu na Croácia caiu e matou as quatro pessoas a bordo

JN/Agências Hoje às 14:45 Facebook

As autoridades croatas avançaram, esta segunda-feira, que foram encontrados os destroços do pequeno avião que tinha desaparecido durante o fim de semana e que morreram as quatro pessoas que estavam a bordo.

As equipas de busca encontraram através de drones o avião Cessna 182 perto de Brocanac, na Croácia central, afirmou o chefe da proteção civil do país, Damir Trut.

"Assim que o avião foi avistado de cima, com um drone, as equipas deslocaram-se para ao local", disse o responsável, acrescentando que "infelizmente, confirmou-se que todos os passageiros morreram".

As autoridades ainda não revelaram as nacionalidades das vítimas do acidente, mas a televisão estatal HRT avançou que entre as mesmas encontrava-se um cidadão suíço, dois alemães e um croata.

A polícia anunciava no domingo que estava à procura de um pequeno avião que tinha saído do radar por volta das 9.25 horas (10.25 horas em Lisboa), depois de deslocar da cidade croata de Split em direção à Alemanha.

De acordo com os meios de comunicação regionais, as condições meteorológicas na área eram difíceis e o piloto do avião chegou a enviar um apelo de ajuda.