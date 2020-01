Avião que partiu de Wuhan chega à tarde a Madrid com 26 pessoas

Hoje às 10:40 Facebook

O avião fretado pelo Reino Unido que partiu, esta sexta-feira de manhã, da cidade chinesa de Wuhan, chegará à base aérea de Torrejón, em Madrid, no início da tarde, com 26 pessoas a bordo, 19 das quais são espanholas.

O avião da companhia aérea espanhola Wamos Air, no qual viajam 120 pessoas, está programado para chegar a Londres às 13 horas, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol num comunicado.

Após a escala na capital britânica, o avião voará para Madrid e a chegada a Torrejón "poderá ocorrer no início da tarde".

Além dos 19 espanhóis, estão no avião um cidadão da Polónia que reside em Espanha e uma chinesa casada com um espanhol e que está grávida, sendo a única cidadã da China a embarcar neste voo, disseram fontes diplomáticas à agência de notícias EFE.

Pequim não aceita que os cônjuges chineses de cidadãos estrangeiros possam viajar com estes, o que, no caso dos espanhóis, afetou seis casais mistos.

Dois casais de dinamarqueses e um cidadão norueguês também chegarão a Espanha no voo de Londres, de acordo com o comunicado do Ministério espanhol.

Uma vez na Espanha, os repatriados serão transferidos para o Hospital Militar Gómez Ulla, em Madrid, onde passarão uma quarentena de 14 dias, período máximo de incubação do coronavírus (2019-nCoV).

O avião descolou do aeroporto de Wuhan às 9.45 horas, horário local (1.45 horas em Portugal continental), devido ao atraso na concessão da aprovação pelas autoridades locais e a um problema com menores britânicos, cujos documentos de emergência os chineses não haviam aceitado.

A China elevou, esta sexta-feira, para 213 mortos e quase 10 mil infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).