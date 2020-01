Aviões civis dos EUA proibidos de sobrevoar Iraque e Irão

Hoje às 03:05 Facebook

A autoridade federal norte-americana para a aviação (FAA, na sigla em inglês) defendeu a restrição do espaço aéreo no Golfo Pérsico, mencionando o "potencial para más identificações e maus cálculos".

Em comunicado, a FAA proibiu aviões e pilotos norte-americanos de voarem sobre áreas do Iraque, Irão, do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã.

A agência preveniu para o risco de "más identificações e maus cálculos" de aeronaves civis, em contexto de aumento de tensão entre norte-americanos e iranianos.

Estas restrições são normalmente preventivas e destinam-se a impedir que os aparelhos civis sejam confundidos com os empenhados em conflitos militares.

O site Flightradar24, que monitoriza os voos a nível mundial, em tempo real, divulgou na rede social Twitter uma imagem das movimentações da aviação civil na região, evitando o espaço aéreo do Iraque e do Irão.

A FAA especificou que as restrições foram emitidas devido "às crescentes atividades militares e às crescentes tensões políticas no Médio Oriente, que representam um risco inesperado para as operações da aviação civil norte-americana".

As agências noticiosas também estão a avançar a existência de um importante movimento de aviões militares sobre Bagdade, capital do Iraque.