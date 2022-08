Ayman al-Zawahiri: o líder da Al-Qaeda que engendrou o fatídico 11 de Setembro

Embora tenha começado por trabalhar como médico, Ayman al-Zawahiri ficou conhecido por ser um dos rostos da fundação da Jihad Islâmica Egípcia. Mais tarde, de mãos dadas com Bin Laden, integrou a Al-Qaeda e ajudou a arquitetar um dos maiores ataques terroristas da História: o 11 de Setembro de 2001, que vitimou mais de três mil pessoas. Foi morto no último sábado, aos 71 anos.

"Esteve profundamente envolvido no planeamento dos ataques de 11 de Setembro. Durante décadas foi responsável por orquestrar ataques contra cidadãos norte-americanos. Agora, foi feita justiça e este líder terrorista já não existe". Foi assim que Joe Biden, presidente dos EUA, informou, esta segunda-feira, o Mundo que Ayman al-Zawahiri foi morto num ataque de drone após ser encontrado pelos serviços norte-americanos numa casa no centro de Cabul, no Afeganistão. Mas quem é o terrorista que assumiu a liderança da Al-Qaeda em 2011?

Frequentemente fotografado ao lado de Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri era tido como o número dois da Al-Qaeda. Mereceu a admiração do líder radical por ter lutado como um revolucionário clandestino sem proteção saudita durante a juventude, destacando-se por ter trazido novas capacidades táticas para o seio da organização.