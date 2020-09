Azerbaijão reivindica ter conquistado seis localidades à Arménia

JN/Agências Hoje às 14:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O Azerbaijão reivindicou ter conquistado este domingo seis localidades controladas pela Arménia durante os confrontos na linha da frente da região separatista de Nagorno-Karabakh, informação desmentida pelas autoridades arménias.

"Libertámos seis localidades, cinco no distrito de Fizlouli, e uma no de Jebrail", disse à agência noticiosa France-Presse (AFP) um porta-voz do Ministério da Defesa azeri.

No entanto, segundo a agência de notícias russa Interfax, a Arménia desmentiu as reivindicações azeris.

"As declarações do Ministério da Defesa do Azerbaijão sobre a conquista de seis localidades não correspondem à realidade. Essa informação é uma provocação", indicou um porta-voz do Ministério da Defesa da Arménia.

Segundo o Ministério da Defesa de Nagorno-Karabakh, citado pela Interfax, o exército azeri perdeu quatro helicópteros, 15 drones ofensivos, 10 viaturas blindadas de transporte, bem como várias pessoas.

Erevan e Baku acusam-se mutuamente de terem desencadeado este domingo de madrugada violentos combates pelo controlo de Nagorno-Karabakh, região separatista no Azerbaijão sob tutela arménia desde o início dos anos 1990.

Nenhuma das partes em conflito divulgou um balanço sobre vítimas mortais, confirmando apenas a existência de óbitos de militares e de civis.

A União Europeia (UE), o Conselho Europeu, a Rússia e a França já lamentaram os confrontos e pediram a cessação imediata das hostilidades, bem como o regresso à mesa de negociações.

Por seu lado, a Turquia já manifestou "apoio total" ao Azerbaijão na disputa contra a Arménia.