Qual a influência de Bakhmut, que já estará em mãos russas?

Na batalha mais sangrenta desde que se iniciou a invasão russa na Ucrânia vive-se um importante ponto de viragem: os russos alegam obter o controlo total de Bakhmut, enquanto Kiev garante que as tropas ainda resistem. Tendo em conta que a cidade está completamente destruída e não existe qualquer edifício invicto, o que faz com que ambos os lados não desistam a nenhum custo?

Localizada no território de Donetsk, no Donbass, a pequena cidade industrial de Bakhmut tem sido, ao longo dos últimos oito meses, o reduto mais disputado do Leste da Ucrânia.

Apesar de, no sábado, o grupo Wagner ter reivindicado a captura total da localidade, reiterando a saída das forças até ao fim deste mês de modo a transferir o controlo da cidade para o Exército russo, Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, assegurou que as tropas de Kiev ainda mantêm posições num dos flancos.