Balanço de aluimento de terras na Venezuela sobe para 50 mortos

Pelo menos 50 pessoas morreram no aluimento de terras, no sábado, em Tejerias, no centro da Venezuela, disse, na quinta-feira, o ministro do Interior e da Justiça, Remigio Ceballos.

O último balanço das autoridades, divulgado na terça-feira, indicava 43 mortos, incluindo dois portugueses.

"Neste momento, oficialmente, temos 50" mortos que "foram entregues às famílias", disse Ceballos, ao canal Telesur.

O ministro não referiu o número de desaparecidos, 56, nem o número de casas destruídas, 400, de acordo com o balanço de terça-feira feito pela vice-presidente venezuelana, Delcy Rodriguez.

A cidade, localizada a cerca de 70 quilómetros de Caracas, ainda está sob o controlo de mais de 3200 funcionários, incluindo centenas de militares, enquanto toneladas de ajuda humanitária estão a chegar para ajudar os sobreviventes.

Entretanto, os meios de comunicação estatais relataram progressos na área, com a eletricidade a ser restaurada em 95%, algumas estradas já desobstruídas e a chegada de cerca de 300 trabalhadores da saúde para ajudar a população.

As chuvas registadas nas últimas três semanas na Venezuela causaram aluimentos de terra e inundações em metade do país, onde milhares de pessoas perderam parcial ou totalmente as casas.

Além das vítimas mortais em Tejerias, as autoridades contabilizaram mais 20 mortos.