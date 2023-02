Banco clandestino internacional desmantelado em Sydney

JN/Agências Hoje às 10:41 Facebook

A polícia australiana anunciou ter desmantelado um grupo criminoso australiano-chinês a operar como um banco multinacional clandestino. Há nove detidos e foi apreendido numerário no valor de 97 milhões de euros.

A Polícia Federal Australiana indicou em comunicado que o grupo "funcionava como um banco multinacional não regulamentado, capaz de sacar reservas de dinheiro em vários países do mundo para facilitar transações para clientes criminosos".

A máfia, sediada em Sydney e denominada Avarus-Midas, "facilitou transações ilícitas "através de múltiplas jurisdições por múltiplos meios", incluindo compras de terceiros, máquinas de casino, transferências informais e outros meios, acrescentou a polícia em comunicado.

"Esta foi uma organização sofisticada criada para facilitar a circulação de fundos independentemente da origem, propósito ou prejuízo para a comunidade australiana", disse a comissária adjunta do Comando Oriental da polícia federal, Kirsty Schofield.

A operação, lançada no início do ano passado, em colaboração com a polícia da Malásia e de Hong Kong, terminou na quarta-feira, em Sydney, onde no dia anterior foram detidas nove pessoas.

As autoridades também apreenderam mais de 150 milhões de dólares australianos (97 milhões de euros) em bens, dinheiro, criptomoedas, artigos de luxo e armas de fogo.