Bar na Índia oferece 15 minutos de oxigénio por seis euros

Hoje às 14:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Um bar em Nova Deli, na Índia, chamado "Oxy Pure", está a fornecer um serviço inédito. Durante 15 minutos, os clientes podem inalar oxigénio e pagar cerca de seis euros. Tendo em conta os níveis de poluição do país, este tipo de bares está a tornar-se cada vez mais popular.

Bares de oxigénio parecem estar a tornar-se um negócio rentável na Índia. E o facto não é de admirar. Num país que em novembro declarou o estado de emergência pública devido aos níveis recorde de poluição atmosférica, o sucesso é quase garantido.

Um dos estabelecimentos com mais sucesso é o "Oxy Pure" que o proprietário garante estar a crescer no número de clientes, de acordo com a imprensa internacional. Se no passado, Aryavir Kumar recebia cerca de 15 clientes por dia, os últimos alertas das autoridades sobre o nível de poluição fez subir o número para 40.

Neste bar em particular, o oxigénio vem acompanhado de várias fragrâncias como laranja, lavanda, canela, eucalipto e hortelã-pimenta. O método é simples: os clientes têm apenas de colocar dois pequenos tubos nas narinas e uma máquina trata de libertar o oxigénio.

Segundo o proprietário do "Oxy Pure", este serviço não vai salvar vidas, mas pode ser equivalente a um tratamento de spa. Apesar da ideia inovadora, surgiram várias críticas aos bares de oxigénio nas redes sociais, uma vez que apenas os mais ricos poderão ter possibilidades de respirar o ar limpo.

De salientar que em novembro várias escolas na Índia estiveram encerradas devido aos níveis extremos de poluição atmosférica. Também nos hospitais de Nova Deli, os casos de utentes com doenças respiratórias é cada vez mais usual.