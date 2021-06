Barcelona: Vendedores ambulantes criam marca de sapatilhas

Ana Sofia Rocha Hoje às 14:13 Facebook

Sindicato de vendedores ambulantes em Barcelona criou linha de sapatilhas para lutar contra estigma e discriminação dos imigrantes.

"Não é apenas sobre fazer, mas sim sobre fazê-lo da forma correta". Este é o lema da linha de sapatilhas recentemente lançada pelos vendedores de rua de Barcelona - a sua maioria vindos do Senegal - que, cansados da discriminação e do preconceito por venderem produtos "contrafeitos", decidiram juntar-se para criar uma cooperativa ética, carregada de histórias de luta e sobrevivência, e lançar a própria marca de calçado sustentável com produção em Portugal e em Espanha. O objetivo é usar os lucros para melhorar as condições dos "manteros", tirá-los da rua e oferecer uma alternativa de vida mais digna.

"Criamos a marca Top Manta para combater a ideia de que somos ilegais e que vendemos falsificações. Queríamos acabar com esse estigma", contou ao JN Yacine Diop, 26 anos, porta-voz do Sindicato Mantero, criado em 2015 por 200 vendedores ambulantes de Barcelona.