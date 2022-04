Barco com 60 migrantes virou-se no Mediterrâneo ao largo da costa do Líbano

JN/Agências Hoje às 23:15 Facebook

Um barco que transportava 60 migrantes virou-se no sábado à noite no mar Mediterrâneo ao largo da costa do Líbano, anunciou a Cruz Vermelha Libanesa, que não soube esclarecer se haveria mortos.

Fonte da Cruz Vermelha, citada pela agência Associated Press (AP), disse que foram enviadas ambulâncias para o porto de Tripoli, no norte do país, para o caso de haver vítimas.

Segundo o gabinete do primeiro-ministro, Najib Mikati, também citado pela AP, o barco virou-se pouco depois de partir de Qalamoun, perto de Tripoli.

A mesma fonte disse que o exército e as autoridades libanesas estão em alerta máximo a seguir o incidente.

Durante muitos anos, o Líbano acolheu refugiados, mas desde o início do colapso económico, em outubro de 2019, milhares de pessoas abandonaram o país, em barcos, rumo à Europa.

O Líbano, uma pequena nação mediterrânea de seis milhões de pessoas, incluindo um milhão de refugiados sírios, enfrenta a pior crise económica da história moderna do país. A crise "empurrou" mais de três quatros da população do país para a pobreza.