Barco de pesca norte-coreano colide com embarcação japonesa e naufraga

Um navio de pesca norte-coreano colidiu com um barco de vigilância japonês e naufragou com cerca de vinte tripulantes a bordo, segundo as autoridades japonesas que estão a conduzir uma operação de resgate.

O incidente aconteceu a cerca de 350 quilómetros a noroeste da Península de Noto (Japão central), no Mar do Japão e em águas da zona económica exclusiva do Japão, sublinhou em conferência de imprensa um responsável pela Agência Japonesa de Pesca.

As autoridades nipónicas alertaram o navio norte-coreano de que tinha invadido águas japonesas e ordenou que a embarcação deixasse a área, de acordo com um porta-voz da agência.

Após a colisão, o navio norte-coreano começou a afundar e sua tripulação caiu na água, de acordo com as autoridades japonesas, que estão a tentar resgatar pescadores.

A Agência de Pesca do Japão indicou que não houve feridos japoneses no acidente.

Centenas de casos de navios norte-coreanos que entraram em águas japonesas, bem como de pescadores resgatados pela Guarda Costeira nipónica ou encontrados sem vida após naufrágios, foram registados nos últimos anos.

Acredita-se que os pescadores norte-coreanos frequentemente se afastem de suas costas em busca de maiores capturas, devido à escassez de alimentos no seu país ou para cumprir as quotas de produção estatais.