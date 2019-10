"Bases fundamentais" do Brexit estão prontas, diz Donald Tusk

JN Hoje às 15:39 Facebook

O presidente do Conselho Europeu disse a jornalistas polacos que as bases de um acordo para o Brexit já estão acordadas, faltando apenas "sete ou oito horas" de negociação.

"As bases fundamentais de um acordo estão prontas e em teoria amanhã poderíamos aceitar este acordo", disse Donald Tusk, esta quarta-feira, à televisão polaca TVN24, salientando que faltarão "teoricamente, sete ou oito horas" para se fechar a negociação e se saber a data para a saída do Reino Unido da União Europeia.

Poucos detalhes têm sido divulgados sobre o conteúdo das negociações, em curso neste momento no edifício da Comissão Europeia em Bruxelas, que se concentram em manter uma fronteira aberta entre a Irlanda, Estado-membro da UE, e a Irlanda do Norte, região parte do Reino Unido.

As discussões em curso centram-se em dois pontos de discórdia: como aplicar controlos aduaneiros sem a necessidade de uma fronteira física na ilha da Irlanda e a questão do direito de consentimento atribuído às autoridades da Irlanda do Norte sobre um alinhamento com as regras do mercado único.

O governo britânico tem prevista uma sessão parlamentar extraordinária no sábado para discutir os resultados do Conselho Europeu desta semana, sendo 19 de outubro o prazo estabelecido na chamada "lei Benn" para o primeiro-ministro pedir um novo adiamento do 'Brexit'.

Oficialmente designada por a Lei de Saída da UE (n.° 2), mas batizada com o nome do deputado trabalhista e primeiro signatário do texto Hilary Benn, obriga Boris Johnson a pedir uma extensão do processo do 'Brexit' por mais três meses, até 31 de janeiro, se não for alcançado um acordo até 19 de outubro nem autorizada uma saída sem acordo.