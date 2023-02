Batalha pelo controlo da cidade de Bakhmut intensifica-se

JN/Agências Hoje às 15:58 Facebook

As tropas ucranianas divulgaram, esta quarta-feira, ter impedido um ataque aéreo sobre Bakhmut, na região de Donetsk, enquanto um assessor do líder separatista russófono da autoproclamada república se referiu à intensificação dos ataques para o controlo daquela cidade estratégica.

O Ministério do Interior ucraniano garantiu que forças fronteiriças ucranianas conseguiram neutralizar uma ofensiva dos atacantes que pretendiam cercar e conquistar a sua posição, segundo um comunicado divulgado na plataforma Telegram.

As autoridades ucranianas também reivindicaram a morte de oito soldados e a destruição de 'drones' (aeronaves não tripuladas) utilizados na operação.

Por sua vez, um assessor de Denis Pushilin, o líder dos separatistas russos da autoproclamada República Popular de Donetsk, no leste da Ucrânia, assegurou que as tropas russas estão a completar o cerco em torno da cidade de Bakhmut, após a intensificação da pressão nas últimas semanas sobre as forças ucranianas.

Yan Gagin, assessor e especialista "político-militar" de Pushilin, assinalou na televisão pública Rossiya-24 que "Artemovsk [Bakhmut em ucraniano] se encontra num cerco operativo". "As nossas tropas estão a fechar o cerco", afirmou.

Indicou ainda que "agora prosseguem combates pelo controlo da estrada entre Chasiv Yar e Artemovsk porque é a única artéria pela qual as tropas ucranianas podem abastecer as suas unidades".

Chasiv Yar situa-se a oeste de Bakhmut.

O assessor relatou que a estrada está sob controlo de fogo das forças separatistas e do exército russo, e que as colunas de abastecimento ucranianas que a percorrem têm sido atacadas.

O coronel Vitaly Kiselyov, outro responsável militar da vizinha região de Lugansk, também na província de Donetsk formalmente anexada pela Rússia, afirmou, em declarações num programa da televisão russa, que as tropas russas "quase" cercam Bakhmut em três posições.

A batalha por Bakhmut, uma cidade com 70 mil habitantes antes da guerra, tem sido das mais sangrentas nos 11 meses de campanha russa na Ucrânia.

Segundo Pushilin, o controlo desta cidade abrirá o caminho do exército russo em direção a Kramatorsk e Sloviansk, os principais bastiões ucranianos no leste do país.

Em paralelo, o chefe do grupo de mercenários russo Wagner, Yevgueni Prigozhin, negou que as forças russas tenham estabelecido um cerco operativo em torno de Bakhmut, contrariando as reivindicações das forças separatistas russófonas.

"O cerco operativo é quando todas as estradas e vias de abastecimento, evacuação e qualquer trânsito estão controladas pelo fogo inimigo. Hoje não temos um cerco operativo de Bakhmut", disse.