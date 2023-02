BBC alvo de buscas em Nova Deli e Bombaim

JN/Agências Hoje às 11:17 Facebook

A BBC garante que está a "cooperar totalmente" com as autoridades indianas que realizam buscas nas delegações da televisão pública britânica em Nova Deli e Bombaim, que ocorrem após a difusão de um documentário crítico do primeiro-ministro.

"Esperemos que esta situação seja resolvida o mais rápido possível", disse o serviço de relações públicas da BBC através da rede social Twitter confirmando oficialmente as buscas em duas delegações na Índia.

A televisão pública britânica difundiu em janeiro um documentário, dividido em dois episódios, indicando que Narendra Modi, na altura em que era primeiro-ministro do Estado do Gujarat, ordenou à polícia para "fechar os olhos" durante os confrontos religiosos de 2002.

A vaga de violência fez pelo menos mil mortos, a maior parte membros da comunidade muçulmana, minoritária na Índia.

O governo indiano, chefiado pelo primeiro-ministro Modi mandou bloquear as imagens do documentário, assim como as mensagens difundidas pela rede social Twitter sobre o mesmo programa da BBC.

O executivo de Nova Deli considerou o documentário "propaganda hostil e lixo anti-indiano".

Apesar de a reprodução do documentário ter sido proibida na Universidade de Nova Deli, os estudantes organizaram sessões no campus universitário, desafiando as ordens da polícia.

Nas buscas efetuadas na delegação da estação de televisão pública britânica BBC em Nova Deli foram apreendidos os telefones instalados na redação, de acordo com a agência France Presse.

Ao mesmo tempo, elementos ligados à segurança e ao departamento fiscal mantiveram-se no exterior da delegação de Nova Deli, impedindo as entradas e as saídas do edifício.