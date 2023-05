BBC cria equipa de 60 jornalistas contra onda de desinformação

Robert Sousa Ontem às 23:55 Facebook

A emissora britânica anunciou o projeto designado BBC Verify, uma nova marca que integra uma equipa de 60 jornalistas de investigação e que pretende combater a crescente ameaça de desinformação que assola o meio jornalístico em todo o Mundo.

O novo projeto, definido pela CEO da BBC News, Deborah Turness, como uma "busca da verdade" e a "transparência em ação", deve ser implementado nas próximas semanas, e nomes fortes do jornalismo britânico já foram confirmados na equipa. Turness diz que a BBC e outros meios de comunicação já realizam muita verificação de dados como parte das atividades jornalísticas, mas "o público, na verdade, não sabe porque não vê".

No anúncio do lançamento, a CEO expressou que se pretende revelar como são os processos de investigação, não vistos pelo público, e por isto a equipa da BBC Verify compartilhará as provas do seu trabalho regularmente nos programas do canal, para explicar como investigaram e verificaram os factos - a nova marca também estará presente no website da BBC.

A BBC tende a ter uma classificação alta de confiança entre o público britânico e mundial. Entretanto, tem sofrido com quebras de audiência e participação nos últimos anos, em comum comoutros meios noticiosos face ao crescimento da desinformação a nível global. O relatório de 2022 do Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo revelou que a média mundial de confiança nas notícias e no jornalismo foi de 42%, enquanto em 2018 essa média era de 51% - em comparação, Portugal está acima da média, e 61% dos inquiridos em 2022 afirmaram confiar nas notícias em geral.

Um estudo conjunto das Universidades de Leeds e Derby demonstrou que, no Reino Unido, o público tem uma maior confiança nos meios de comunicação (49%) do que nos jornalistas (39%). Deste modo, a BBC Verify mostrará as ferramentas e técnicas editoriais avançadas utilizadas pelos jornalistas de investigação da emissora e, com esta aproximação, pretende gerar uma nova confiança nos profissionais da informação.

A própria BBC News foi alvo recente da desinformação em dois casos mediáticos. Em 2022, um vídeo manipulado por utilizadores russos utilizava o logo da BBC enquanto culpava a Ucrânia por um ataque à estação ferroviária de Kramatorsk, na própria Ucrânia. Em outro caso, novamente com a utilização adulterada do logótipo da BBC News, um vídeo, que aparentava ser transmitido a partir do estúdio da emissora, reportava o início de uma guerra nuclear entre a Federação Russa e a NATO.