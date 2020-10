BE questiona Comissão Europeia sobre poluição nos rios Sousa e Ferreira

JN/Agências Hoje às 13:05 Facebook

Os deputados europeus do Bloco de Esquerda (BE), Marisa Matias e José Gusmão, questionaram a Comissão Europeia (CE) sobre a poluição nos rios Sousa e Ferreira, ambos no distrito do Porto.

O BE recorda, em comunicado, que José Gusmão "efetuou um périplo pelos dois rios, constatando 'in loco', o estado de poluição em que se encontram".

"Em setembro de 2020, foi encontrada uma grande quantidade de peixes mortos no rio Sousa [afluente do Douro], Paredes, o que terá sido causado por mais uma descarga poluente", recorda o partido, que já "alertou o Governo mais do que uma vez sobre a poluição deste rio".

"Não parece haver inspeção, apuração de responsabilidades e um plano para acabar com estas descargas que põem em causa a qualidade da água e da biodiversidade", indica o BE.

O partido refere que "consta que as descargas provêm de uma vacaria ilegalmente instalada em plena Reserva Ecológica Nacional de Lousada".

A instalação "já teve ordem de encerramento, decisão da qual os responsáveis recorreram alegando que o domínio hídrico é da Agência Portuguesa do Ambiente".

Os dois eurodeputados pretendem saber se a Comissão Europeia "irá pressionar o Governo Português e se está disponível para abordar de forma séria o problema de falta de fiscalização e consequente impunidade no crime ambiental em Portugal", face a "uma situação que desrespeita a Diretiva Quadro de Água.

Já sobre o rio Ferreira (afluente do Sousa), refere-se que "encontra-se poluído há vários anos devido à estação de tratamento de águas de residuais (ETAR) de Arreigada [Paços de Ferreira], situação que se arrasta sem solução à vista".

"O cheiro nauseabundo e a cor acastanhada já caracterizam aquele rio, com graves consequências para os ecossistemas", acentuam os deputados, recordando que em setembro, "após a suposta reabilitação da ETAR, novas descargas deixaram o rio num estado deplorável".

"É inadmissível que a Agência Portuguesa do Ambiente continue a autorizar crimes ambientais, como o licenciamento de descargas sem qualquer tratamento e que o Governo adie promessas sem resolver permanentemente o problema", diz o BE.

Tendo em conta "a clara violação da Diretiva Quadro da Água, o que pretende a Comissão Europeia fazer para instar o Governo português a travar e reverter urgentemente esta situação?", questionam Marisa Matias e José Gusmão.