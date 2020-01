Bebé ainda com o cordão umbilical abandonado e salvo por carteiro

Paulo Lourenço Hoje às 22:15 Facebook

Um recém-nascido, ainda com o cordão umbilical, foi encontrado abandonado junto a um arbusto numa rua da zona Leste de Londres, em Inglaterra. Valeu um carteiro que passava pelo local, que recolheu a criança e a levou para a carrinha da distribuição para a aquecer até à chegada dos paramédicos.

A descoberta foi feita, este sábado, por um carteiro durante a sua ronda e que, segundo o jornal britânico "Mirror", confundiu inicialmente o choro do bebé com miados de gatinhos.

O bebé vestia um babygrow e chapéu cinzento e embrulhado com um cobertor branco de malha.

Foi Lauren Smith, neta do carteiro, que tornou a história pública, ao divulgar a foto da criança num post do Facebook, onde deixou o apelo: "Londres e arredores. URGENTE". O meu avô acabou de encontrar um bebé abandonado num arbusto na Sandringham Road, Hackney".

Contando que o avô recolheu o bebé e o levou para a carrinha do serviço de distribuição para a aquecer, a mulher acrescentou no post: "Se alguém souber alguma coisa, entre em contacto com a polícia. O bebé está bem, mas poderia não estar se não tivesse sido encontrado".

Ao final da tarde deste sábado, a imagem do recém-nascido já tinha sido partilhada mais de 10 mil vezes.

Segundo a BBC, o bebé foi levado para um hospital local, tendo a polícia afirmado que deverá ter nascido fora de uma unidade de saúde.

Num apelo direto à mãe da criança, o inspetor Kevin Weeks, da Unidade de Comando do Leste Central da Polícia, pediu para "entrar em contacto com a polícia, ou o hospital". O responsável disse que era "fundamental" saber se a mãe se encontrava bem. "Pode receber qualquer assistência médica que precise. O nosso foco principal é garantir o seu bem-estar e o do seu filho", referiu.