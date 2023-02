Bebé com 27 dias morre após ser violada pelo pai no Brasil

JN Hoje às 11:12 Facebook

Uma bebé com menos de um mês morreu em Araruma, no estado do Rio de Janeiro, após ser violada pelo pai, que foi detido no funeral da criança.

A menina, de apenas 27 dias de vida, sofreu lacerações no corpo, na sequência da violação, de acordo com as autoridades brasileiras citadas pelo portal G1.

O suspeito terá "agido com frieza" e negado sempre as acusações, descreve a imprensa brasileira.

A causa da morte foi apurada durante a realização da autópsia e o pai da menina foi detido no sábado, durante o funeral da criança.