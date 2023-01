Bebé de dez meses morre após ser atacado por pitbull no Brasil

JN Hoje às 21:42 Facebook

Um bebé de dez meses morreu, na sexta-feira, após ser atacado por um cão da raça pitbull em casa da avô paterna, na cidade de Codó, no Maranhão, Brasil. Ruan Miguel estava a tomar banho no terraço no momento do ataque.

Ruan Miguel, com dez meses, foi levado pela mãe até casa da avô paterna, dona do animal, de acordo com a Polícia Militar. Por volta das 21 horas de sexta-feira, a mãe decidiu dar banho ao filho no terraço da habitação, espaço onde o cão andava solto.

Não se conhece ainda ao certo os pormenores do ataque, mas foi no momento do banho que o pitbull atacou o bebé. Ruan ainda foi transportado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Codó, o equivalente ao Centro de Saúde em Portugal, mas o menino viria a morrer na unidade de saúde, de acordo com o portal G1.

O caso está a ser investigado pela Polícia Civil