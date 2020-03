Bebé de mês e meio entre os 376 novos casos de coronavírus na Coreia do Sul

JN/Agências Hoje às 09:41 Facebook

As autoridades de saúde sul-coreanas anunciaram este sábado 376 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus, elevando para 3526 o total de pessoas infetadas no país, onde já morreram 17 pessoas.

Quase 90% dos novos casos foram registados em Daegu, no centro da Coreia do Sul e na província vizinha de Gyeongsang do Norte, de acordo com o comunicado do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças Contagiosas.

Em outras cidades importantes do país, também ocorreram novas infeções, incluindo cinco em Seul e uma em Busan.

Entre os casos mais recentes, está o de um bebé de mês e meio. O pai do bebé é um seguidor da seita Christian Shincheonji (considerada pelas autoridades como foco do surto viral nacional) e que deu resultado positivo para o patógeno na quinta-feira, noticiou a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A Coreia do Sul intensificou o seu programa de testes depois de declarar o nível máximo de alerta face ao rápido aumento de casos detetados.

Este sábado, a Coreia do Sul prevê testar 32 422 pessoas.