Bebé de seis semanas com Covid-19 morre nos EUA

Um bebé de seis semanas, que estava hospitalizado desde o fim de semana, morreu na sequência de uma infeção provocada pela Covid-19.

"Os testes confirmaram ontem à noite [terça-feira] que o bebé deu positivo para a Covid-19. É de partir o coração. Acreditamos que é uma das pessoas mais jovens no mundo a morrer na sequência de complicações provocadas pela Covid-19", anunciou o governador do Estado norte-americano do Connecticut, Ned Lamont, na sua conta pessoal na rede social Twitter.

As autoridades do Estado do Illinois tinham anunciado, no sábado, a morte de um bebé de nove meses, a vítima mais jovem da Covid-19 nos Estados Unidos até então.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, já infetou mais de 905 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 46 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 176500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Os Estados Unidos são o país que contabiliza mais infetados, 203.608, com 4476 mortes confirmadas.