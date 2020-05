Bebé de seis semanas é a vítima mais nova de covid-19 no Reino Unido

JN Hoje às 19:29 Facebook

Um bebé se seis semanas morreu de covid-19 no Reino Unido. Acredita-se que seja a vítima mais nova a do novo coronavírus naquele país.

O bebé estava entre as 332 pessoas que morreram após testes positivos para o novo vírus, elevando o número total de mortes em hospitais ingleses para 22764, de um total que já ultrapassou as 31 mil vítimas mortais, à frente de Itália e só atrás dos EUA, que somam mais de 77 mil mortos.

O NHS - sigla inglesa para Serviço Nacional de Saúde - disse que o bebé morreu no hospital a 3 de maio. Nesta fase, ainda não está claro se o bebé teve algum problema de saúde subjacente, antes de contrair a doença.

No início de abril foi registada, no Connecticut, nos EUA, a morte de um bebé, também, de seis semanas. Na altura, tido como a mais jovem vítima da doença, que terá começado em Wuhan, na China.

O paciente inglês mais velho, entre as mortes mais recentes, tinha 103 anos, e 22 dos mortos - todos com idades entre os 40 e os 96 anos - não tinham condições de saúde subjacentes conhecidas.

Tariq, um dos médicos ingleses vítimas do coronavírus

O país regista ainda a morte de médicos que foram diagnosticados com covid-19. O jornal de "The Guardian" relata a história de Tariq Shafi, um hematologista do hospital Darent Valley, em Dartford, Kent. Shafi morreu na última quarta-feira, depois de estar ligado a um ventilador durante duas semanas.

"Tariq faleceu no mês abençoado do Ramadão, no cumprimento do dever. Mesmo depois de ter desenvolvido sintomas do vírus, e isolado em casa, ele continuou a fazer consultas por telefone", contou a mulher, Varda.

Shafi, natural de Lahore, no Paquistão, viajava frequentemente para o país de origem para ajudar em institutos oncológicos do Paquistão.

Os primeiros sintomas da doença começaram no mês passado. Tariq, de 61 anos, ficou sem fôlego, enquanto trabalhava com os seus pacientes por telefone.

Os filhos, Taimur e Umar, também são médicos e a filha, Meeral, é radiologista. Os filhos disseram que queriam que o pai "parasse, mas disse que não havia mais ninguém para cuidar dos seus doentes".

Riyaz Shah, um amigo e colega do médico, expressou profunda tristeza, descrevendo-o como "um homem muito humilde e com voz baixa". "Um médico dedicado e clínico astuto. Perdemos um dos nossos melhores ", acrescentou.