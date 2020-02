Bebé infetado pela mãe nasce com coronavírus na China

Hoje às 12:05, atualizado às 12:13 Facebook

Uma mulher grávida infetada com o novo coronavírus transmitiu a doença ao filho recém-nascido, na cidade chinesa de Wuhan, foco do surto.

Os médicos confirmaram a transmissão 30 horas depois de uma paciente de coronavírus ter dado à luz o filho, no passado domingo, confirmou, esta quarta-feira, a equipa do Hospital Infantil de Wuhan, advertindo para a possibilidade de mulheres grávidas contagiadas com o novo coronavírus podem transmiti-lo ao feto.

O Ministério da Saúde da China elevou hoje para 490 o número de vítimas mortais provocado pelo novo surto e confirmou que já foram infetadas mais de 24 mil pessoas. Ainda que a China e os respetivos territórios autónomos sejam o epicentro do novo coronavírus, este já foi registado em vários países do sudeste asiático, na Europa e na América.