Bebé morre em prisão depois de reclusa dar à luz sozinha na cela

Hoje às 14:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Está a ser investigada a morte de um bebé na maior prisão feminina do Reino Unido, depois de uma reclusa ter dado à luz sozinha na sua cela durante a noite.

Segundo o jornal britânico "The Guardian", a mulher, em estado avançado de gravidez, deu à luz sozinha na sua cela na madrugada de sexta-feira da semana passada. Uma fonte citada pelo mesmo jornal disse que, quando a equipa da prisão visitou a cela na manhã de sexta-feira, o bebé não apresentava sinais de vida.

Vicky Robinson, diretora da prisão HMP Bronzefield, localizada nos arredores de Ashford, em Middlesex, confirmou que um bebé morreu na prisão e que a mãe estava a receber apoio. Os serviços de emergência confirmaram que receberam uma chamada da prisão às 8.30 horas da sexta-feira passada e que uma ambulância foi até ao local. A Polícia foi chamada pouco depois.

"A morte está a ser descrita como inexplicável e a investigação continua a analisar todas as circunstâncias do que aconteceu", disse a Polícia de Surrey em comunicado. O caso levanta sérias questões sobre o facto de a mulher não ser supervisionada e não ter apoio médico durante o trabalho de parto e nascimento do bebé, e sobre as condições na prisão privada.

"Estamos a apoiar a mãe durante este período angustiante e os nossos pensamentos estão com ela, a sua família e a equipa envolvida. Estamos a realizar uma análise completa e a trabalhar com todas as autoridades relevantes durante as investigações. Não seria apropriado comentar mais", afirmou a diretora Vicky Robinson.

A HMP Bronzefield é a maior prisão feminina da Europa, com capacidade para 557 reclusas, e é operada pelos Serviços de Justiça da Sodexo. Já houve preocupações anteriores sobre as condições das prisioneiras, incluindo mulheres grávidas.

Todos os anos, cerca de 600 mulheres grávidas são mantidas em prisões em Inglaterra e no País de Gales, e cerca de 100 bebés nascem nos estabelecimentos prisionais.