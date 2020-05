Bebé nasceu infetado com o novo coronavírus na Rússia

JN/Agências Hoje às 19:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Um bebé, filho de uma mãe portadora de SARS-CoV-2, o vírus causador da covid-19, nasceu infetado com o novo coronavírus na Ossétia do Norte, no Cáucaso russo.

"Uma grávida foi infetada com coronavírus, e seu bebé nasceu infetado", disse um porta-voz do Ministério regional da Saúde à agência de notícias oficial russa TASS. "Eles estão em casa. A situação é satisfatória", acrescentou o porta-voz.

Em meados de abril, um bebé infectado com covid-19 já havia nascido no Peru. Trata-se, portanto, do "segundo caso" com essas características no mundo, revela a agência France-Presse.

No caso da Ossétia do Norte, o bebé contaminado nasceu no hospital central de Beslan, onde 17 das 35 gestantes internadas à espera do parto estão infetadas, disse o diretor de maternidade, Hasan Tagaiev, citado por um canal de televisão local.

A Rússia tem atualmente mais de 280 mil casos de covid-19, colocando o país em segundo lugar, logo atrás do EUA. Mais de 2600 pessoas morreram, mas os críticos do governo acreditam que os dados estarão a ser falseados.