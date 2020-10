Bebé removido de útero de mulher encontrada morta em cidade do Texas

JN/Agências Ontem às 23:38 Facebook

Um bebé foi removido do útero de uma mulher de 21 anos encontrada morta numa pequena cidade do Texas, nos Estados Unidos, revelaram as autoridades que estão a investigar as causas de morte.

O corpo de Reagan Hancock foi descoberto na sexta-feira de manhã numa habitação na localidade de New Boston, a nordeste de Dallas, no estado do Texas, explicou um responsável do Departamento de Segurança Pública do Texas, Gregg Williams.

As autoridades de New Boston acrescentaram que uma mulher foi posteriormente detida e que o bebé não sobreviveu, noticia a agência Associated Press.

A polícia não esclareceu onde é que o bebé foi encontrado e revelou ainda que a ocorrência está a ser investigada pelos 'Texas Rangers'.