Bebé retirada do Afeganistão morreu a caminho dos EUA

Uma bebe afegã, que tinha sido retirada juntamente com a sua família do Afeganistão, morreu antes de o seu voo aterrar em Filadélfia, Estados Unidos da América, na passada quarta-feira.

A bebé de nove meses morreu durante um voo da Alemanha para os Estados Unidos, na manhã da passada quarta-feira, segundo enformações dadas pela "CNN" e confirmadas pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Tanto a bebé como a sua família tinham sido levadas do Afeganistão para a Alemanha para posteriormente irem para Filadélfia, nos Estados Unidos.

O avião tinha partido da base alemã de Ramstein e durante o voo a tripulação do C-17 informou que ia a bordo uma "bebé inconsciente", referiu Chris Mitchell, tenente-coronel do pentágono.

"O voo chegou a Filadélfia por volta as 9.15, hora local. Um tradutor e os paramédicos encontravam-se na base à espera deles. A bebé e o pai foram encaminhados para a pediatria onde se confirmou o óbito. As nossas orações e pensamentos estão com os pais e familiares", disse Chris Mitchell.

A base aérea de Ramstein é uma das maiores bases do exército americano fora do território nacional que, depois da tomada de Cabul por parte dos talibãs, se tornou num dos maiores pontos de evacuação.