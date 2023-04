Beckham fala sobre transtorno obsessivo-compulsivo em novo documentário

Daniela Tender Hoje às 20:07 Facebook

Twitter

Partilhar

David Beckham revela num novo documentário da Netflix como é viver com o "cansativo" transtorno obsessivo-compulsivo. A lenda do futebol inglês conta que passa horas a limpar e a organizar tudo, enquanto a família dorme.

"Quando todos já estão na cama, eu saio, limpo e acendo as velas na posição certa e certifico-me de que todos os lugares estão organizados", revelou David Beckham. "Removo a cera da vela e limpo o vidro. Esse é o meu ódio de estimação, ver as partes queimadas à volta das velas", acrescentou.

Para o antigo jogador, de 47 anos, viver com transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) torna-se "cansativo". "Coloco as minhas latas da Pepsi no frigorífico e, se sobrar uma, coloco-a noutro armário, tudo tem de estar perfeito", disse, acrescentando que costuma arrumar objetos em padrões simétricos.

PUB

David Beckham sofre do transtorno desde o início dos anos 2000. Numa entrevista à emissora britânica "ITV", em 2006, o antigo jogador de futebol afirmou que não conseguia parar de agir de acordo com as compulsões, apesar das múltiplas tentativas.

De acordo com a Netflix, o documentário sobre a carreira de David Beckham já estava em produção desde julho do ano passado. A obra, que ainda não tem data de lançamento, terá imagens de arquivo, bem como depoimentos da família, amigos e todos aqueles que tiveram um papel importante na vida do jogador.

"Estou feliz por confirmar que vou ter um documentário sobre a minha vida e a minha carreira na Netflix", pode ler-se numa publicação feita na conta de Instagram de Beckham.