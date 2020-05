Bélgica com 291 novos casos e 47 mortes nas últimas 24 horas

JN/Agências Hoje às 11:53 Facebook

A Bélgica registou, nas últimas 24 horas, 291 novos casos de covid-19, menos 54 casos do que no sábado, e 47 mortes, o mesmo valor registado no dia anterior.

De acordo com o boletim epidemiológico, os 291 novos casos juntam-se aos 345 registados no sábado e aumentam o número total para 55.280 contaminados, enquanto o número de mortes subiu para 9052.

Nos hospitais foram admitidas 60 pessoas nas últimas 24 horas, sendo que houve um aumento de sete doentes nos cuidados intensivos e também nas altas hospitalares, com 170 novos casos curados.

O documento das autoridades de saúde sublinha que o "número de casos de contaminação na Bélgica continua a aumentar" e que as admissões hospitalares "estão a diminuir gradualmente", apelando à população para seguir as medidas de segurança para "travar o progresso da pandemia e proteger os mais vulneráveis".

Entre os países mais atingidos pelo novo coronavírus, a Bélgica é o que conta maior número de mortos proporcionalmente à sua população, com 78 vítimas mortais por cada 100.000 habitantes.