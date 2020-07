Bélgica recomenda "vigilância ativa" a quem regressar do Alentejo e Algarve

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 12:34 Facebook

Depois de ter colocado Lisboa no vermelho com quarentena obrigatória no regresso, a Bélgica informou agora que o Algarve e o Alentejo permanecem na zona laranja, aconselhando-se uma ida ao médico às pessoas que regressem dessas regiões portuguesas.

A notícia foi avançada no próprio https://diplomatie.belgium.be/en" target="_blank">portal do ministério, que coloca Lisboa na lista de zonas vermelhas. De recordar que as 19 freguesias da região mais afetadas pelo vírus são Amadora, Odivelas, Queluz-Belas, Massamá-Monte Abraão, Agualva - Mira Sintra, Algueirão - Mem-Martins, Rio de Mouro, Cacém -São Marcos, Santa Clara, Camarate, Unhos, Apelação e Sacavém - Prior Velho.

Algarve e Alentejo estão na zona laranja, pelo que a Bélgica aconselha "vigilância acrescida" às pessoas que regressem dessas áreas.

As viagens para Portugal são permitidas pelo governo belga, à exceção das deslocações às zonas vermelhas. Estas restrições não se aplicam a viagens classificadas como essenciais, como, por exemplo, as dos profissionais de saúde, eurodeputados ou ministros.