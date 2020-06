Bélgica regista subida de novos casos e mortes

JN/Agências Hoje às 11:23 Facebook

A Bélgica registou nas últimas 24 horas 82 novos casos de covid-19, mais 12 do que no dia anterior, e 28 mortes (mais nove) e inicia a terceira fase de desconfinamento na próxima segunda-feira.

Segundo o boletim epidemiológico desta quinta-feira, nas últimas 24 horas foram confirmadas 82 novas infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2, um acréscimo de 12 face ao dia anterior, para um total de 58767.

O número de mortes também aumentou: 28 nas últimas 24 horas, mais nove do que na véspera, totalizando as 9548 desde o início da pandemia, em fevereiro.

O boletim dá ainda conta de 21 novas hospitalizações (17375) e 89 altas hospitalares (16048).

Entre o início de março e o dia 3 de junho foram realizados 554435 testes.

O Conselho de Segurança Nacional decidiu iniciar, no dia 8, a terceira fase de desconfinamento, com a abertura de restaurantes e bares, locais de culto, atividades culturais sem público e atividades desportivas sem contacto físico, incluindo ginásios, com o cumprimento obrigatório de regras como a de distanciamento físico de 1,5 metros.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 382 mil mortos e infetou mais de 6,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 2,7 milhões de doentes foram considerados curados.