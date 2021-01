"Bem-vindo ao Brexit": sandes confiscada a camionista na fronteira holandesa

Bernarda Santos Hoje às 17:28 Facebook

Agentes de fronteira confiscaram as sanduíches de presunto e outros alimentos a motoristas vindos do Reino Unido à chegada à Holanda. Com o acordo comercial pós-Brexit, os alimentos de origem animal estão proibidos de entrar na UE. "Bem-vindo ao Brexit. Lamento", disseram os agentes, numa reportagem da televisão holandesa.

"Desde Brexit, já não lhe é permitido trazer certos alimentos para a Europa, como carne, fruta, legumes, peixe, esse tipo de coisas", explicou um dos agentes na imagens que circulam pela Internet.

O governo britânico alertou os motoristas sobre as restrições quando viajam para a UE: "não se pode trazer produtos de origem animal, como uma sandes de presunto e queijo para a UE. Existem exceções a esta regra para certas quantidades de leite em pó para bebés, alimentos para bebés, alimentos especiais, ou rações especiais processadas para animais de companhia", elucida.

Porém, o motorista ficou surpreso quando se apercebeu que todas as sandes embrulhadas em papel de alumínio que o acompanhavam durante a viagem seriam confiscadas, por não cumprirem as regras em vigor, a partir do dia 1 de janeiro, avança a BBC.

O homem ainda pediu para apenas lhe retirarem a carne e ficar com o pão, mas os agentes não cederam. "Bem-vindo ao Brexit. Lamento", respondeu.

O incumprimento do regulamento europeu está sujeito a multa ou ações judiciais. O novo acordo implica o fim da livre circulação, do comércio, da importação e da imigração."Estes produtos continuam a representar uma ameaça real para a saúde animal", realça a Comissão Europeia.

"Desde 1 de janeiro que não se pode simplesmente trazer mais comida do Reino Unido. Prepare-se e espalhe a palavra. É assim que evitamos o desperdício alimentar e, em conjunto, asseguramos que os controlos são acelerados", alerta a agência da alfândega holandesa.