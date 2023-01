Bento XVI será sepultado no antigo túmulo de João Paulo II

JN/Agências Hoje às 15:49 Facebook

O Papa emérito Bento XVI, que morreu a 31 de dezembro, será sepultado no túmulo ocupado por João Paulo II na cripta destinada aos pontífices sob a basílica de São Pedro, confirmou hoje o porta-voz do Vaticano.

O porta-voz, Matteo Bruni, explicou que Bento XVI, falecido no sábado aos 95 anos, deixou escrito - como relatou o seu biógrafo, Peter Seewald - o desejo de ser sepultado naquele local dos subterrâneos do Vaticano ocupado pelos restos mortais do seu antecessor, João Paulo II, até maio de 2011, quando a sua urna foi de novo exposta na basílica de São Pedro, depois de ser beatificado pelo pontífice alemão.

Aquele que será o túmulo do Papa emérito pertenceu também ao Papa João XXIII e situa-se a poucos metros do de São Pedro e em frente às sepulturas de duas rainhas, Cristina da Suécia e Carlota de Chipre.

Bento XVI terá, tal como João Paulo II, uma simples lápide de mármore branco com a inscrição dos anos do seu pontificado (2005-2013) em latim.

Será sepultado logo após o funeral, que será oficiado pelo Papa Francisco na quinta-feira, às 09:30 locais (08:30 de Lisboa), na praça de São Pedro, depois dos três dias em câmara ardente dentro da basílica, hoje iniciados, para permitir aos fiéis um último adeus.

O porta-voz do Vaticano confirmou igualmente que as únicas delegações oficialmente presentes serão as de Itália e da Alemanha, país natal de Joseph Ratzinger, embora não se saiba ainda quem as comporá.

Os restantes participantes nas exéquias -- explicou Bruni -- estarão presentes a título pessoal e voluntário, já que não há convites por parte do Vaticano, porque Bento XVI deixou de ser líder da Igreja Católica e do Estado do Vaticano ao renunciar, em fevereiro de 2013, tornando-se o primeiro pontífice a fazê-lo desde Gregório XII, há seis séculos.

Estão também ainda por definir alguns pormenores da liturgia do funeral, precisamente por não se tratar das exéquias de um Papa em exercício.

Por exemplo, não foi revelado se, como manda a tradição, o corpo do Papa será sepultado em três urnas: uma de cipreste forrada de veludo carmim, encaixada noutra de chumbo com quatro milímetros de espessura, por sua vez encaixada noutra de madeira de ulmeiro.

Bruni também não esclareceu se serão proclamados os nove dias de ritos fúnebres, ou seja, o período de luto oficial decretado na Igreja Católica quando morre o seu líder, por se tratar de um Papa emérito.

Os restos mortais do Papa alemão estão expostos a partir de hoje na basílica de São Pedro, que abriu portas às 09:00 locais (08:00 de Lisboa) para que os fiéis possam despedir-se.

Hoje, a basílica permanecerá aberta durante dez horas, e até às 14:00 (13:00 de Lisboa) já por lá tinham passado cerca de 40.000 fiéis para prestarem uma última homenagem a Bento XVI, segundo o Vaticano.

O período de abertura ao público aumentará na terça e na quarta-feiras, dias em que as pessoas poderão dizer um último adeus a Joseph Ratzinger entre as 07:00 e as 19:00 (06:00 e 18:00 de Lisboa).

Nascido em 1927 em Marktl am Inn, na diocese alemã de Passau, Joseph Ratzinger tornou-se o primeiro alemão a chefiar a Igreja Católica em muitos séculos, sendo um representante da sua linha mais dogmática.

Foi Papa entre 2005 e 2013, ano em que abdicou e passou a ser emérito da diocese de Roma, dois meses antes de completar oito anos no cargo.

Os abusos sexuais de menores por sacerdotes católicos e o "Vatileaks", caso em que foram divulgados documentos confidenciais do Papa, foram temas que abalaram o seu pontificado, tendo Bento XVI classificado os abusos como um "crime hediondo" e pedido desculpa às vítimas.