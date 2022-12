Berlim pede soluções: barricadas na fronteira sérvia com o Kosovo são "mau sinal"

JN/Agências Hoje às 13:45 Facebook

O Governo alemão expressou "grande preocupação" com as novas tensões no norte do Kosovo e pediu "ações construtivas" que levem ao desbloqueio dos postos fronteiriços fechados.

"A retórica nacionalista que ouvimos nas últimas semanas por parte da Sérvia é totalmente inaceitável", disse um porta-voz do Ministério dos Negócios estrangeiros alemão, que descreveu a presença militar reforçada nas proximidades da fronteira sérvia com o Kosovo como um "mau sinal".

"As barricadas ilegais erguidas pelos sérvios kosovares devem ser retiradas o mais rápido possível", acrescentou o porta-voz.

A polícia do Kosovo encerrou ao trânsito, esta quarta-feira, o posto fronteiriço de Merdare, o terceiro a fechar temporariamente no norte do Kosovo, desde que se iniciou o bloqueio das estradas pelos sérvios kosovares, em 10 de dezembro.

Pristina avisou que, se a missão KFOR da NATO não remover os bloqueios, usará a força para resolver o problema.

Belgrado colocou o exército no nível de alerta de combate mais alto, na terça-feira, perante o aumento das tensões e depois de culpar Pristina pela escalada dos protestos da minoria sérvia do Kosovo.

A Sérvia não reconhece a independência do Kosovo, proclamada pela maioria kosovar albanesa em 2008, após a guerra de 1998/99, e na sequência da repressão de Belgrado ao movimento separatista albanês kosovar, na década de 1990.