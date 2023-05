Berlim proíbe bandeiras russas e ucranianas nas comemorações do Dia da Vitória

JN/Agências Hoje às 12:20 Facebook

A polícia de Berlim proibiu bandeiras russas e ucranianas nos monumentos soviéticos da cidade nos dias 8 e 9 de maio, quando se comemora o 78.º aniversário do fim da II Guerra Mundial na Europa.

Num comunicado, citado pela agência de notícias EFE, a polícia de Berlim declarou que é proibida a "exibição de símbolos" em torno dos monumentos comemorativos soviéticos de Treptow, Tiergarten e Schönholzer Heide, que todos os anos atraem um grande número de pessoas nestas datas.

A proibição inclui bandeiras russas e ucranianas, cintos de São Jorge - com listas pretas e laranja, com as quais a Rússia comemora a vitória sobre a Alemanha nazi e reconhece os veteranos da guerra mundial - e uniformes ou partes de uniformes [incluindo os modificados].

Também é proibido tocar canções ou marchas militares e "fazer declarações que, devido à situação atual, sirvam para aprovar, glorificar ou elogiar a guerra na Ucrânia".

Os veteranos da II Guerra Mundial, diplomatas, bem como os representantes e as delegações de Estados que irão participar nos eventos comemorativos em nome dos países diretamente envolvidos na libertação da Alemanha nazi estão isentos deste regulamento.

As concentrações fora dos referidos locais não estão sujeitas a quaisquer restrições e, neste caso, aplica-se o direito à liberdade de reunião, referiu o comunicado.

A polícia sublinhou que "o ato de lembrar, bem como o respeito por estes monumentos e memoriais, também deve ser preservado" no contexto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

"A digna comemoração dos soldados caídos do então exército soviético, que junto com outras forças armadas contribuíram para a libertação da Alemanha e do mundo da ditadura nazi, está em primeiro plano nestes dias", acrescentaram as autoridades.

Nesse sentido, a polícia apontou que a guerra atual, principalmente diante dessa data tão simbólica, não deve envolver Berlim em conflitos ou disputas.